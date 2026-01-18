Hightech fürs Herz schlägt in St. Pölten

Perfekte Technik für Patienten zum Kassenvertrag: Das modernste Herz-Ultraschall- System Österreichs steht im „imed“-Zentrum in St. Pölten.
Unsere höchstmoderne 4D-Echokardiographie zeigt Herzklappen, Herzwände und Bewegungen in echtzeitlicher, dreidimensionaler und bisher unerreichbarer Präzision. Gerade bei komplexen koronaren Erkrankungen bedeutet das bessere Diagnosen ohne Umwege – direkt in einer Kassenordination“, so der Kardiologe Doz. Dr. Stefan Kastl.
Und der Spitzenkardiologe des „Zentrums für Innere Medizin“, Dr. Walter Speidl erklärt: „Unsere Patienten profitieren ab sofort von einer Diagnostik, die bisher universitären Zentren und internationalen Referenzeinrichtungen vorbehalten war – und das im Rahmen einer regulären Kassenversorgung.“
Hightech, Menschlichkeit, kurze Wartezeiten
Begeistert ist von diesem neuen Gerät für seine Patienten auch der „imed“-Herzchirurg Dr. Dominik Wiedemann. Tatsächlich kombiniert das Zentrum Hightech und Menschlichkeit: modernste Medizin für alle, kurze Wartezeiten und persönliche Betreuung – ein neuer Maßstab für die ambulante Herzdiagnostik in Österreich.
Zum ersten „Herzschlag“, sprich zur Inbetriebnahme des Geräts, das derzeit in keiner heimischen Klinik im Einsatz ist, fand sich denn auch Stadtchef Matthias Stadler ein: „Ein weiterer Meilenstein in unserem Bestreben, beste ärztliche Versorgung für die ganze Bevölkerung zu bieten.“
