Spitzenmedizin in NÖ: Frau vor Taubheit bewahrt

Der Leidensweg von Ilse S. (67) geht bis ins Jahr 1966 zurück. Damals diagnostizierten Ärzte ein sogenanntes Cholesteatom – eine gefährliche Wucherung, die das Mittelohr unaufhaltsam zerfrisst. Zwar wurde das Geschwür entfernt, doch die Krankheit kehrte immer wieder zurück. Über die Jahre nagten Entzündungen an ihrem Gehör, quälten sie mit ständigem Ohrfluss, Schmerzen und einer immer größer werdenden Unsicherheit im Alltag.