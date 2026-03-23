Was Schwarz-Blau für das letzte volle Jahr plant

Inhaltlich verständigten sich ÖVP und FPÖ hauptsächlich auf Forderungen: Um die 50 zusätzlich geschaffenen Kassenärztestellen im Land zu besetzen, brauche es einen „verbindlichen“ Plan der Gesundheitsholding (ÖGH). In Sachen Energieversorgung fordert Schwarz-Blau eine mengenmäßige Sicherheit bei der Wiederauffüllung der Gasspeicher und ein Überdenken des Merit-Order-Prinzips für die Strompreisbildung seitens der EU. Was die neue Digital-Uni IT:U in Linz betrifft, müsse der Bund jetzt eine Standortentscheidung treffen.