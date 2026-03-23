Frontal-Kollision am Wolfgangsee: Steirer (70) tot

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag um die Mittagszeit in St. Gilgen (Salzburg). Zwei Autos kollidierten auf der Wolfgangsee-Bundesstraße frontal miteinander. Für einen 70-jährigen Steirer kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.
Wie es zu dem Frontalcrash kam, ist derzeit noch unklar. Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Auch eine Obduktion des Verstorbenen wurde angeordnet.
Das zweite Unfallopfer wurde ebenfalls schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber C6 ins Krankenhaus gebracht.
Während der Aufräumarbeiten war die Bundesstraße mehrere Stunden lang gesperrt. Es bildete sich ein längerer Stau.
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