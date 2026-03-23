Ab Mitte der Woche wird es frostig und schneereich

Wer sich schon auf den Frühling gefreut hat, der muss in den kommenden Tagen stark sein: Der Winter kehrt zurück. Ab Mittwoch muss sogar bis in tiefe Lagen mit Schneefall gerechnet werden. Tagsüber bleiben die Temperaturen teilweise unter dem Gefrierpunkt.
Am Mittwochnachmittag verabschiedet sich der Frühling bis auf Weiteres. Am Abend zieht von Nordwesten her eine markante Kaltfront auf. Die Temperaturen fallen in der Nacht auf bis zu minus vier Grad.
Am Donnerstag schneit und regnet immer wieder. Die Schneefallgrenze liegt um 500 Meter. Zudem wird es windig. Böen mit bis zu 85 km/h sind in höheren Lagen möglich.
Ab Samstagmittag klettern die Temperaturen wieder. Die Sonne zeigt sich wieder.
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