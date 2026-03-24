Saisonende naht: Hochficht hat schon zugesperrt

Doch wie sieht es in den anderen heimischen Skigebieten aus? Am Kasberg ist bis 6. April noch jeweils ein Wochenendbetrieb, also von Freitag bis Sonntag, geplant. Auch der Feuerkogel hat bis Ostermontag geöffnet, ebenso Dachstein-West. In Hinterstoder laufen ebenfalls noch die Gondeln – Vorstandsdirektor Helmut Holzinger rechnet aufgrund des angesagten Kälteeinbruchs ab Wochenmitte sogar mit einem halben Meter Neuschnee: „Am Sonntag haben wir 2200 Gäste gehabt. Aber generell merkt man schon sehr deutlich, dass der Gusto aufs Skifahren nicht mehr recht da ist – obwohl unsere Pisten sehr gut sind.“ Anders sieht es auf der Wurzeralm aus. Wie es dort weitergeht, soll heute entschieden werden.