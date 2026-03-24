Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Obwohl Schnee kommt

Saisonende naht: Hochficht hat schon zugesperrt

Oberösterreich
24.03.2026 16:00
So mager wie auf diesem Webcam-Foto vom Hochficht sind nicht alle heimischen Pisten. In höheren ...
So mager wie auf diesem Webcam-Foto vom Hochficht sind nicht alle heimischen Pisten. In höheren Lagen ist es weiß.(Bild: Hochficht Bergbahnen)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

„Seit Montag, 23. 3. 2026 ist unsere Wintersaison vorbei! Vielen Dank für die tolle Saison!“ Die Hochficht Bergbahnen sperrten gestern als erste offiziell zu. Ein Blick in die Webcams verrät auch den Grund: Die Mühlviertler Pisten sind wirklich nur noch weiße Bänder. Dabei ist ab Wochenmitte Neuschnee angesagt . . .

0 Kommentare

Doch wie sieht es in den anderen heimischen Skigebieten aus? Am Kasberg ist bis 6. April noch jeweils ein Wochenendbetrieb, also von Freitag bis Sonntag, geplant. Auch der Feuerkogel hat bis Ostermontag geöffnet, ebenso Dachstein-West. In Hinterstoder laufen ebenfalls noch die Gondeln – Vorstandsdirektor Helmut Holzinger rechnet aufgrund des angesagten Kälteeinbruchs ab Wochenmitte sogar mit einem halben Meter Neuschnee: „Am Sonntag haben wir 2200 Gäste gehabt. Aber generell merkt man schon sehr deutlich, dass der Gusto aufs Skifahren nicht mehr recht da ist – obwohl unsere Pisten sehr gut sind.“ Anders sieht es auf der Wurzeralm aus. Wie es dort weitergeht, soll heute entschieden werden.

Zitat Icon

Wir haben eine sehr gute Saison gehabt. Bei uns kann man noch super fahren, wir haben Schnee. 

Helmut Holzinger, HiWu Bergbahnen

Bild: Markus Wenzel

Skifahrer wird’s kalt lassen: 
Der Sommerbetrieb der Grünbergbahn in Gmunden kann nicht, wie ursprünglich geplant, am 28. März starten. Aufgrund behördlicher Vorschriften sind umfangreiche Arbeiten und zusätzliche Prüfungen nötig. Der Start soll nun Mitte April sein. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
24.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
131.793 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
111.251 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
107.156 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3071 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1033 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
947 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Mehr Oberösterreich
Betreiber insolvent
Im Hotel im Ski-Weltcuport gehen die Lichter aus
Krone Plus Logo
Endometriose
Ein Schmerz, der viel zu oft übersehen wird
3. Liga Mitte:
Kalsdorfer drehen Partie – St. Anna siegt erstmals
Obwohl Schnee kommt
Saisonende naht: Hochficht hat schon zugesperrt
Brucknerhaus Linz
Die neue Saison bringt Debüts und Abschiede
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf