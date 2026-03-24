Saisonende naht: Hochficht hat schon zugesperrt

„Seit Montag, 23. 3. 2026 ist unsere Wintersaison vorbei! Vielen Dank für die tolle Saison!“ Die Hochficht Bergbahnen sperrten gestern als erste offiziell zu. Ein Blick in die Webcams verrät auch den Grund: Die Mühlviertler Pisten sind wirklich nur noch weiße Bänder. Dabei ist ab Wochenmitte Neuschnee angesagt . . .
Doch wie sieht es in den anderen heimischen Skigebieten aus? Am Kasberg ist bis 6. April noch jeweils ein Wochenendbetrieb, also von Freitag bis Sonntag, geplant. Auch der Feuerkogel hat bis Ostermontag geöffnet, ebenso Dachstein-West. In Hinterstoder laufen ebenfalls noch die Gondeln – Vorstandsdirektor Helmut Holzinger rechnet aufgrund des angesagten Kälteeinbruchs ab Wochenmitte sogar mit einem halben Meter Neuschnee: „Am Sonntag haben wir 2200 Gäste gehabt. Aber generell merkt man schon sehr deutlich, dass der Gusto aufs Skifahren nicht mehr recht da ist – obwohl unsere Pisten sehr gut sind.“ Anders sieht es auf der Wurzeralm aus. Wie es dort weitergeht, soll heute entschieden werden.
Wir haben eine sehr gute Saison gehabt. Bei uns kann man noch super fahren, wir haben Schnee.
Helmut Holzinger, HiWu Bergbahnen
Bild: Markus Wenzel
Skifahrer wird’s kalt lassen:
Der Sommerbetrieb der Grünbergbahn in Gmunden kann nicht, wie ursprünglich geplant, am 28. März starten. Aufgrund behördlicher Vorschriften sind umfangreiche Arbeiten und zusätzliche Prüfungen nötig. Der Start soll nun Mitte April sein.
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