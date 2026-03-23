Bissige Obdachlose schrie Nazi-Parolen in Bim

Biss in Unterarm: Angeklagte hat Hepatitis

Weil die 33-Jährige die Türe einer Wiener Straßenbahn blockierte und sich partout nichts sagen lassen wollte, kam es zum Streit mit einem Fahrgast. Bis die beiden sich sogar am Boden wälzten – Ohrfeige und Biss in den Unterarm durch die Frau inklusive. Was besonders verheerend hätte enden können, denn die Angeklagte hat Hepatitis-C. Die Viruslast ist nur glücklicherweise so gering, dass es nicht übertragbar ist.