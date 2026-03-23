Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sechs Monate Haft

Bissige Obdachlose schrie Nazi-Parolen in Bim

Gericht
23.03.2026 19:30
Die 33-Jährige im Wiener Landl hat acht Vorstrafen, ein Alkoholproblem und Benko-Verteidiger ...
Die 33-Jährige im Wiener Landl hat acht Vorstrafen, ein Alkoholproblem und Benko-Verteidiger Norbert Wess.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

„Ich hab‘ jetzt eingesehen, dass ich ein wirklich starkes Alkoholproblem hab“, sagt die 33-Jährige vor Wiener Geschworenen. Dafür brauchte es jedoch anscheinend neun Vorstrafen. Die letzte, weil sie einen Bim-Fahrgast ohrfeigte und in den Unterarm bis. Von der Wiederbetätigung – sie schrie währenddessen Nazi-Parolen – wurde sie jedoch freigesprochen. In Haft muss sie trotzdem.

0 Kommentare

„Sie hat ein Vorstrafenregister, das mehr als nur betrüblich ist. Sie hat das ganze Strafgesetzbuch schon durchlebt. Nur nicht das nationalsozialistische Verbotsgesetz“, beginnt Verteidiger Norbert Wess. Bis jetzt – denn seine Mandantin sitzt wegen Wiederbetätigung vor den Geschworenen.

Biss in Unterarm: Angeklagte hat Hepatitis
Weil die 33-Jährige die Türe einer Wiener Straßenbahn blockierte und sich partout nichts sagen lassen wollte, kam es zum Streit mit einem Fahrgast. Bis die beiden sich sogar am Boden wälzten – Ohrfeige und Biss in den Unterarm durch die Frau inklusive. Was besonders verheerend hätte enden können, denn die Angeklagte hat Hepatitis-C. Die Viruslast ist nur glücklicherweise so gering, dass es nicht übertragbar ist.

Weil sie nach dem Angriff dann auch noch Nazi-Parolen und ausländerfeindliche Äußerungen rief, sich lautstark empörte, warum sie als Österreicherin festgenommen wird, ist jetzt ein Schwurgericht zuständig.

Acht Vorstrafen und offene Strafhaft
Zweimal ließ die Obdachlose den Prozess bereits sausen. Warum? „Sie war schon am Weg und ist wieder umgedreht, weil sie so Angst vor dem Verfahren hatte.“ Dabei stand die 33-Jährige schon einige Male vor einem Richter – sie hat bereits acht Vorstrafen. Außerdem hatte die Angeklagte noch eine Strafhaft offen. Die sitzt sie nun ab, nach der Festnahmeanordnung, als der letzte Termin platzte.

Zitat Icon

Ich bin überhaupt nicht so ein Mensch, der solche Sachen in den Mund nimmt. Ich hab‘ selbst Freunde, die Ausländer sind.

33-Jährige zur Anklage wegen Wiederbetätigung

Kleinlaut meint die Frau zur Anklage: „Wir haben gestritten in der Straßenbahn, das weiß ich noch.“ Und dass sie täglich mehrere kleine Schnapsfläschchen und Wodka trinkt. „Ich hab‘ jetzt eingesehen, dass ich ein wirklich starkes Alkoholproblem hab.“

„Hatte immer Fünfer in der Schule“
Zu den Nazi-Parolen lieferte die Wienerin eine viel gehörte Verantwortung in solchen Verfahren: „Ich bin überhaupt nicht so ein Mensch, der solche Sachen in den Mund nimmt. Ich hab‘ selbst Freunde, die Ausländer sind.“ Da habe der Alkohol aus ihr gesprochen. „Interessieren Sie sich für Geschichte?“, hakt der vorsitzende Richter nach. „Nein, ich hab‘ leider immer Vierer und Fünfer gehabt in der Schule.“

Für einen Verstoß gegen das Verbotsgesetz ist das natürlich keine Ausrede. Die Geschworenen sprechen die 33-Jährige aber trotzdem frei. Die Absicht, das grausame Regime von damals zu verherrlichen, sehen sie nicht. Also gibt es nur sechs Monate Gefängnis für die Körperverletzung des Fahrgastes.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
23.03.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
120.273 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
101.684 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Ausland
1,20 Euro für Diesel: Massenansturm auf Zapfsäulen
92.615 mal gelesen
In dieser Woche wurde eine SB-Tankstelle in Deutschland überrannt. (Symbolbild) 
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1888 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
1821 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Mehr Gericht
Sechs Monate Haft
Bissige Obdachlose schrie Nazi-Parolen in Bim
„Dann besser lassen“
Bundesstaatsanwaltschaft: Empörung über Reformplan
50.000 Euro abgeknöpft
Pflegebedürftiger von Bande schamlos ausgebeutet
Urlauber verurteilt
Mann bewusstlos: Teurer Ausraster beim Après-Ski
„War großer Fehler“
Demenzkranke Frau bestohlen: Pfleger vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf