Freches „Kaiserpaar“ soll für Nachwuchs sorgen

Papas sind die „Lasttiere“ der Familie

Auffällig ist auch ihr ausgeprägtes Sozialverhalten: Bei Kaiserschnurrbarttamarinen übernehmen vor allem die Männchen eine zentrale Rolle in der Jungtieraufzucht. Sie tragen den Nachwuchs oft die meiste Zeit auf dem Rücken und übergeben ihn lediglich zum Säugen an das Weibchen. Dieses enge Zusammenspiel innerhalb der Gruppe macht laut den Experten des Zoos die Tiere besonders interessant für die Beobachtung.