Biker (35) bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ereignet hat sich der tragische Unfall am Freitagabend gegen 19.25 Uhr auf der Achstraße (L3). Ein von Wolfurt kommender 60-jähriger Pkw-Lenker beabsichtigte, links auf die Rheintalautobahn (A14) in Richtung Tirol aufzufahren. Dabei dürfte er einen 35-jährigen Motorradlenker übersehen haben, der ihm von Lauterach entgegenkam. Es kam zum rechtwinkeligen Zusammenstoß.