Biker (35) bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 35-jähriger Motorradlenker schwebt nach einem Zusammenstoß in Wolfurt in Vorarlberg in Lebensgefahr. Ein 60-jähriger Autofahrer hatte den Mann am Freitagabend beim Abbiegen auf die Autobahnauffahrt übersehen. Der Biker wurde nach der Erstversorgung ins LKH Feldkirch eingeliefert.
Ereignet hat sich der tragische Unfall am Freitagabend gegen 19.25 Uhr auf der Achstraße (L3). Ein von Wolfurt kommender 60-jähriger Pkw-Lenker beabsichtigte, links auf die Rheintalautobahn (A14) in Richtung Tirol aufzufahren. Dabei dürfte er einen 35-jährigen Motorradlenker übersehen haben, der ihm von Lauterach entgegenkam. Es kam zum rechtwinkeligen Zusammenstoß.
Biker schwebt in Lebensgefahr
Der 35-Jährige erlitt bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Notarzt und das Rettungsteam wurde er ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Ein beim unverletzten – aber schwer geschockten – Pkw-Lenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ.
Sachverständiger bestellt
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurden die beiden Unfallfahrzeuge sichergestellt und ein Sachverständiger zur Klärung der genauen Ursache beigezogen. Die L3 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehr Wolfurt, die Asfinag sowie Rettung und Polizei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.