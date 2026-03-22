Michael Liendl sah seinen WAC klar im Vorteil

Vor einem Jahr hätte Altach ein Match wie das am Samstag in Wolfsberg sicher verloren. „Der Wolfsberger AC war klar besser, hatte mehr Chancen. Und musste sich am Ende mit einem 1:1 begnügen. Altach hat einen glücklichen Punkt mitgenommen“, stellt der ehemalige Wolfsberg-Spieler Michael Liendl klar. Um aber dann doch noch einzuschränken: „Altachs Defensive ist unglaublich gefestigt, viele Möglichkeiten lassen sie nicht zu.“ Und wenn einmal etwas durchkommt, gibt es immer noch Torhüter Dejan Stojanovic, der im Lavanttal mehrfach seine Klasse unter Beweis stellte. Dass der Feldkircher schon seit Längerem als einer der besten Torhüter der Bundesliga gilt, scheint an Teamchef Ralf Rangnick abzuprallen. Denn auch die jetzt anstehende Länderspielpause verbringt der Altach-Keeper bei den Trainingseinheiten bei seinem Klub statt im Teamcamp.