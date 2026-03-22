Die Streif, der Fritz und über 1000 Glückskinder

Exklusive Tour über die Streif begeisterte alle

Während die einen die Weiten des Skigebiets erkundeten, ließen es sich die anderen nicht nehmen, mit Ex-Skirennläufer Fritz Strobl einen exklusiven Streif-Zug zu unternehmen: Nervenkitzel-Blick vom Starthaus Richtung Mausefalle, ein paar Tipps für die perfekte Abfahrtshocke, ein paar Anekdoten aus dem Rennfahrerleben und dazwischen viel Genussskifahren.