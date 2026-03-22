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„Krone“-Skitag in Kitz

Die Streif, der Fritz und über 1000 Glückskinder

Tirol
22.03.2026 20:00
Fritz Strobl zeigte den Besuchern, wie die perfekte Abfahrtshocke geht.
Fritz Strobl zeigte den Besuchern, wie die perfekte Abfahrtshocke geht.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Schöner kann Frühlingsskilauf nicht sei! Die Bedingungen beim „Krone“-Skitag in Kitzbühel hätten besser nicht sein können. Kein Wunder, dass so viele Besucher wie nie der Einladung folgten und mit prominenter Begleitung die Streif eroberten. 

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Man nehme eines der berühmtesten Skigebiete der Welt, würze es mit einem strahlend blauen Himmel, gebe für perfekte Pistenbedingungen in der Nacht einen erfrischenden Schuss Kälte dazu und verziere den Tag mit einem prominenten Skilehrer, der die berühmte Streif im Jahr 1997 in Rekordzeit bezwungen hat.

Selfie mit viel guter Laune. Fritz Strobl begeisterte die Teilnehmer der exklusiven Tour über ...
Selfie mit viel guter Laune. Fritz Strobl begeisterte die Teilnehmer der exklusiven Tour über die berühmte Streif.(Bild: Christof Birbaumer)
Strobl erklärt die Streckenführung Richtung Mausefalle. Beim Blick hinunter kommt vielen das ...
Strobl erklärt die Streckenführung Richtung Mausefalle. Beim Blick hinunter kommt vielen das große Zittern.(Bild: Christof Birbaumer)
Anton Bodner (re.) und Christian Wörister (li.) von der Kitzbüheler Bergbahn begrüßten die ...
Anton Bodner (re.) und Christian Wörister (li.) von der Kitzbüheler Bergbahn begrüßten die „Krone“-Gäste.(Bild: Christof Birbaumer)

Die Zutaten waren einfach nur perfekt, als am Sonntag „Krone“ und KitzSki zum schon traditionellen „Krone“-Skitag luden. So viele Wintersportfans wie nie folgten der Einladung. Mehr als 1000 vergünstigte Tickets gab die Bergbahn Kitzbühel an diesem Tag aus.

Exklusive Tour über die Streif begeisterte alle
Während die einen die Weiten des Skigebiets erkundeten, ließen es sich die anderen nicht nehmen, mit Ex-Skirennläufer Fritz Strobl einen exklusiven Streif-Zug zu unternehmen: Nervenkitzel-Blick vom Starthaus Richtung Mausefalle, ein paar Tipps für die perfekte Abfahrtshocke, ein paar Anekdoten aus dem Rennfahrerleben und dazwischen viel Genussskifahren.

Die „Fuchsbuam“ sorgten im Bergrestaurant Pengelstein für zünftige Stimmung. Das freute nicht ...
Die „Fuchsbuam“ sorgten im Bergrestaurant Pengelstein für zünftige Stimmung. Das freute nicht nur Sarah Foidl (re.) und Martina Frank, die den „Krone“-Skitag überaus genossen.(Bild: Christof Birbaumer)
Da war „Fritz the Cat“ baff, als ihm Josef Kofler aus Kitzbühel ein Foto von seiner ...
Da war „Fritz the Cat“ baff, als ihm Josef Kofler aus Kitzbühel ein Foto von seiner Abfahrtsmannschaft zum Signieren vorlegte.(Bild: Christof Birbaumer)
So viel Winter gibt es im Skigebiet von Kitzbühel noch zu erleben. Wow- Panorama inklusive.
So viel Winter gibt es im Skigebiet von Kitzbühel noch zu erleben. Wow- Panorama inklusive.(Bild: Christof Birbaumer)

„Ein Erlebnis“, wie es Sarah Foidl aus Waidring und Martina Frank aus Erl beim gemeinsamen Mittagessen im Bergrestaurant Pengelstein auf den Punkt brachten. Nicht nur die Unterländerinnen waren begeistert. Nach gemütlicher Rast in der Sonne ging’s wieder auf die Pisten. Schöner kann Frühlingsskilauf nicht sein.

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