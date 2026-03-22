Häftling bei Brand im Gefängnis gestorben

Keine Rettung möglich

Nach den derzeit vorliegenden Informationen soll der Insasse zuvor seine Haftraumtür mit Inventar verbarrikadiert und anschließend ein Feuer gelegt haben. Trotz unverzüglichem Einschreiten der Bediensteten sowie der beigezogenen Feuerwehr und des Notarztes konnte der Insasse nicht gerettet werden, erklärte das Ministerium.