Häftling bei Brand im Gefängnis gestorben

Ein Insasse dürfte sich in einer Zelle in der Justizanstalt Eisenstadt verbarrikadiert und dann Feuer gelegt haben – mit tragischem Ausgang. Die Ermittlungen laufen.
In der Justizanstalt Eisenstadt ist ein Mann bei einem Brand in einer Zelle ums Leben gekommen. Der Häftling dürfte das Feuer am Samstagabend selbst gelegt haben, wie das Justizministerium am Sonntag mitteilte. Die polizeilichen Ermittlungen bzw. eine interne Prüfung zur Klärung der näheren Umstände laufen.
Keine Rettung möglich
Nach den derzeit vorliegenden Informationen soll der Insasse zuvor seine Haftraumtür mit Inventar verbarrikadiert und anschließend ein Feuer gelegt haben. Trotz unverzüglichem Einschreiten der Bediensteten sowie der beigezogenen Feuerwehr und des Notarztes konnte der Insasse nicht gerettet werden, erklärte das Ministerium.
Weitere Personen seien nicht zu Schaden gekommen, wurde betont. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Justizanstalt wurde die Inanspruchnahme des psychologischen Dienstes angeboten.
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