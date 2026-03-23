Weißbach wächst: Wo noch mehr Dorfleben entsteht

Er selbst ist gleich in mehreren Funktionen für die Gemeinde da. Als Bürgermeister, in der eigenen Bäckerei (mit 16 Mitarbeitern und Filiale in Saalfelden), als Kaufmann und Obmann von Tourismusverband bis zur Lawinenkommission. Froh ist er, dass die Lawinensituation oberhalb der Bundesstraße jetzt fix digital überwacht wird. Zu all jenen, die verschleuderte Kosten sehen, weil die Winter zuletzt schneeärmer waren, meint er: „Es werden auch wieder härtere Winter kommen.“