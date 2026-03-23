Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gemeindeserie

Weißbach wächst: Wo noch mehr Dorfleben entsteht

Salzburg
23.03.2026 07:00
Der Dorfkern von Weißbach
Der Dorfkern von Weißbach(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Im kleinen Pinzgauer Ort Weißbach wird fleißig gebaut. Die Gemeinde ist um leistbares Wohnen bemüht, befragte zuletzt die Bürger, gründete gerade einen Sozialverein und plant einen neuen Kern. Bürgermeister Josef Michael Hohenwarter verrät im „Krone“-Interview Details. 

0 Kommentare

„Weißbach hilft zusammen“ – der Slogan des gerade gegründeten Sozialvereins gilt für mehrere Lebensbereiche. Ehrenamtliche unterstützen Menschen im Ort, die Hilfe brauchen. Aufgebaut wird das nach Leoganger Modell. „Wir schaffen auch ein Handy an. Es soll so unkompliziert wie möglich ablaufen“, kündigt Ortschef Josef Michael Hohenwarter an.

ÖVP-Bürgermeister Josef Michael Hohenwarter
ÖVP-Bürgermeister Josef Michael Hohenwarter(Bild: Kerstin Jönsson)

Die kleine Gemeinde befragte zuletzt auch ihre Bürger. Die Jugend war am Wort. „Mich hat überrascht, dass sich junge Menschen auch bei uns sehr gestresst fühlen“, sagt der Ortschef zu den Ergebnissen. Wünsche wie ein Jugendtreff konnten deponiert werden. In einer zweiten Phase sollen Zugezogene befragt werden.

Almenparadies hoch über Weißbach
Almenparadies hoch über Weißbach(Bild: Kerstin Jönsson)

Stolz ist er darauf, dass es gemessen an der Dorfgröße gerade richtig viel Bautätigkeit gibt. Die Gemeinde verkaufte zweimal acht Bauparzellen. Wichtige Platzreserven für einen neuen Dorfkern gewann Weißbach durch die Verlegung des Weißbaches. Hier geht es im neuen Jahr in die Planung. Hohenwarter: „Wir wollen bis zum Jahresende genau wissen, was wir wollen.“

Weißbach

  • Einwohner: 420
  • Fläche: 69,6 Quadratkilometer
  • Bezirk: Pinzgau

Er selbst ist gleich in mehreren Funktionen für die Gemeinde da. Als Bürgermeister, in der eigenen Bäckerei (mit 16 Mitarbeitern und Filiale in Saalfelden), als Kaufmann und Obmann von Tourismusverband bis zur Lawinenkommission. Froh ist er, dass die Lawinensituation oberhalb der Bundesstraße jetzt fix digital überwacht wird. Zu all jenen, die verschleuderte Kosten sehen, weil die Winter zuletzt schneeärmer waren, meint er: „Es werden auch wieder härtere Winter kommen.“

Lesen Sie auch:
„Krone“-Gemeindeserie
Knapp am Ausgleich vorbeigeschrammt
26.01.2026
„Krone“-Gemeindeserie
Großprojekte in Seekirchen sind fast fertig
20.03.2026

In die fast schon endlose Geschichte um den gesperrten Tauernradweg und die Verlegung der Strecke auf die Bundesstraße will er wieder mehr Ruhe bringen: 2026 soll eine dauerhafte Radweg-Lösung entlang der Bundesstraße stehen. Aber: „Der Shuttle wird sicher noch ein Jahr lang in Betrieb sein“, so der Bürgermeister.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
23.03.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
101.746 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
99.284 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
97.182 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3038 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1868 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1062 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf