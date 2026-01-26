Knapp am Ausgleich vorbeigeschrammt

St. Georgen wird heuer dennoch die thermische Sanierung der Kindergartenfassade umsetzen und will vor Weihnachten damit fertig werden. Generell sei die Gemeinde bei der Kinderbetreuung gut aufgestellt, versichert der Ortschef, denn auch hier sei in der Vergangenheit bereits viel passiert: „Wir haben zum Beispiel eine weitere Klasse in der Volksschule gebraucht und die Krabbelgruppe in eine ehemalige Arztpraxis im Gemeindeamt übersiedelt.“