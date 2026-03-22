Die Doku der Stunde erzählt von Mädchen im Iran

(Leider) erst ganz am Ende, nachdem Studenten über die Lage der Nation berichtet haben, entfernt sich die Kamera aus der Hotelanlage und fährt durch die Straßen der Millionenstadt, deren Gesicht sich vor allem dank Geldes aus Asien rasant verändert. Halie Selassie erweist sich als dankbare – vielen wohl auch völlig unbekannte – historische Figur, von der aus sich über Luxus und Armut, über den Aufbruch und das Zurückbleiben erzählen lässt. „Wax & Gold“ eröffnet Perspektiven nicht nur über die Geschichte Äthiopiens, sondern auch über den europäischen Faschismus und Kolonialismus, bleibt aber doch zu sehr im Elfenbeinturm.