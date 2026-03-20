Neue Kurzspielfilme bei der Diagonale uraufgeführt

Der Wahnsinn der Welt schallt durchs Haus, heißt es in „Das Höhenphänomen“ einmal. Die Nachrichten vom Krieg in der Ukraine lösen bei Sandra (Magdalena Kronschläger) das Bedürfnis aus, zu springen. Der erste Kurzspielfilm der steirischen Autorin Angelika Reitzer ist eine poetische Erkundung eines Gefühls von Überforderung, das viele kennen. Komponistin Laura Winkler hat für das analog gefilmte Porträt einer Frau zwischen Tschernobyl 1986 und dem Krieg 2022 einen rockigen 80er-Jahre-Sound geschaffen.