Grazer Filmfestival Diagonale zeigt sich mutig

Während die Berlinale sich heuer am liebsten aus allem raushalten wollte, zeigt sich das Leitungsduo des Grazer Filmfestivals Diagonale bei der Programmpräsentation mutiger: „Wir befinden uns in denkwürdigen Zeiten, die gehen auch an der Diagonale nicht spurlos vorbei. Festivals sind Orte der Auseinandersetzung“, so Claudia Slanar und Dominik Kamalzadeh. Zudem schwappt die Weltpolitik auch brandaktuell aufs Festival über: Zwei iranische Regisseure können wohl nicht anreisen, zu einem davon konnte man auch noch keinen Kontakt herstellen.