20.000 Euro Schaden durch Palästina-Flaggen

Die illegale Beflaggung der Wiener Votivkirche mit Palästinenser-Fahnen Ende November hat Folgen: Das Bauwerk wurde beschädigt. Die Erzdiözese Wien beziffert den Schaden auf 20.000 Euro und wird Anzeige erstatten.
Wie berichtet, sind Fassadenkletterer am ersten Adventwochenende Ende November unbemerkt auf die beiden Türme der Votivkirche gestiegen. An deren Spitzen haben sie dann Palästinenser-Flaggen gehisst. Eine illegale Aktion, die den Verursachern hoffentlich teuer zu stehen kommt.
Durch die Kraxelei wurden der Blitzableiter sowie die Vergoldung der Turmspitzen beschädigt, wie die „Krone“ am Mittwoch erfahren hat. Gesamtschaden laut Erzdiözese Wien: 20.000 Euro. Nun wird Anzeige gegen unbekannt wegen Sachbeschädigung eingebracht. Die Hoffnung, die Täter auszuforschen, ist groß.
Zwar gibt es am Gotteshaus keine Überwachungskameras. Doch Kirchturmkletterer filmen sich oft selbst (ähnlich wie U-Bahn-Surfer) und prahlen damit im Internet. So könnte der Frevel zumindest finanziell gesühnt werden.
