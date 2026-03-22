Rheinbrücke Wiesenrain: Totalsperre bis April

Sicherheit für historische Brücke

Die Wiesenrainbrücke ist über 100 Jahre alt, steht unter Denkmalschutz und weist deutliche Korrosionsschäden auf. Aufgrund ihres baulichen Zustands ist die Brücke seit 2024 aus Sicherheitsgründen nur noch eingeschränkt nutzbar. Die nun anstehenden Arbeiten sollen die Tragfähigkeit der Brücke für die nächsten Jahre sichern, bevor dann eine umfassende Generalsanierung stattfindet.