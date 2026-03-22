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Rheinbrücke Wiesenrain: Totalsperre bis April

Vorarlberg
22.03.2026 17:38
Die Rheinbrücke Wiesenrain wird ab Montag saniert.
Die Rheinbrücke Wiesenrain wird ab Montag saniert.(Bild: Wikipedia)

Die historische Rheinbrücke Wiesenrain zwischen Lustenau und Widnau muss saniert werden. Aufgrund von Entlastungsmaßnahmen wird sie für über einen Monat vollständig für den gesamten Verkehr gesperrt. 

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Wie das Land Vorarlberg informiert, wird die Rheinbrücke Wiesenrain für einen längeren Zeitraum unbefahrbar sein. Die wichtige Verbindung zwischen Lustenau und der Schweizer Gemeinde Widnau wird von Montag, 23. März 2026, bis Donnerstag, 30. April 2026, für den gesamten Verkehr komplett gesperrt. 

Sicherheit für historische Brücke
Die Wiesenrainbrücke ist über 100 Jahre alt, steht unter Denkmalschutz und weist deutliche Korrosionsschäden auf. Aufgrund ihres baulichen Zustands ist die Brücke seit 2024 aus Sicherheitsgründen nur noch eingeschränkt nutzbar. Die nun anstehenden Arbeiten sollen die Tragfähigkeit der Brücke für die nächsten Jahre sichern, bevor dann eine umfassende Generalsanierung stattfindet.

Was genau gemacht wird
Um die alternde Brückenkonstruktion zu entlasten, erfolgt ein Teilrückbau der Fahrbahnaufbauten. Diese Maßnahme reduziert das Gesamtgewicht erheblich und stellt die Tragsicherheit bis zur geplanten Generalinstandsetzung sicher. Diese ist nach derzeitigem Stand für das Jahr 2030 vorgesehen.

Ende April wieder uneingeschränkt befahrbar
Nach dem voraussichtlichen Abschluss der Entlastungsmaßnahmen Ende April wird die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben. Sie ist dann wieder uneingeschränkt in beide Richtungen befahrbar. 

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