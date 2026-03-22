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13 Stunden in der Luft

Frau starb auf Flug – Leiche in der Küche gelagert

Ausland
22.03.2026 13:05
Als die Maschine in London mit einer Leiche an Bord endlich landete, hörte der Albtraum für die ...
Als die Maschine in London mit einer Leiche an Bord endlich landete, hörte der Albtraum für die Passagierinnen und Passagiere noch nicht auf (Symbolbild).(Bild: AFP/BROOK MITCHELL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

An diesen Horrorflug werden sich die Menschen an Bord wohl noch lange erinnern können: Auf dem Weg von Hongkong nach London ist eine Frau kurz nach dem Start der Maschine gestorben. Trotzdem setzte der Airbus seinen Flug fort – ganze 13 Stunden lang.

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Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, ereignete sich der schreckliche Vorfall bereits am Sonntag vor einer Woche. Bei der Verstorbenen handelt es sich demnach um eine etwa 60-jährige Frau, die gemeinsam mit ihrer Familie reiste. Das Team der British Airways reagierte ganz und gar nicht so, wie es sich die meisten wohl erwartet hätten. Einige der 331 Passagierinnen und Passagiere forderten laut dem Zeitungsbericht eine Umkehr des Flugzeugs. Doch die Piloten steuerten ihr Ziel weiter an.

Damit niemand neben der Verstorbenen sitzen musste, habe die Crew die Leiche in die hintere Bordküche gebracht und verhüllt. Dennoch habe sich ein unangenehmer Geruch entwickelt, heißt es. Mehrere Passagierinnen und Passagiere an Bord beschwerten sich. „Um es offen zu sagen: Wenn ein Passagier bereits verstorben ist, wird das nicht als Notfall angesehen“, sagte eine Quelle zur „Sun“. „Der Vorschlag aus dem Cockpit, sie in einer Toilette einzuschließen, wurde von der Besatzung abgelehnt.“

Hier sehen Sie ein Posting zu dem Zwischenfall:

Fußbodenheizung wurde zum Verhängnis
Daher sei die Idee gekommen, die Leiche in der Bordküche zu verfrachten. Wie das Schweizer Medium Blick berichtete, habe es in der Küche aber eine Fußbodenheizung gegeben, die zu dem unangenehmen Geruch beigetragen haben dürfe.

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Als das Flugzeug nach 13 Stunden endlich sein Ziel, den Flughafen London Heathrow, erreichte, mussten die Menschen weiter an Bord ausharren. Die Polizei kam, um den Todesfall zu untersuchen, was etwa 45 Minuten dauerte. Mehrere Besatzungsmitglieder ließen sich inzwischen krankschreiben, um das Erlebte zu verarbeiten. Die Fluggesellschaft teilte hingegen mit, alles richtig gemacht zu haben. Man habe die Verfahren eingehalten, hieß es. Immerhin wurde betont, an die Angehörigen der verstorbenen Frau zu denken.

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