Frau starb auf Flug – Leiche in der Küche gelagert

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, ereignete sich der schreckliche Vorfall bereits am Sonntag vor einer Woche. Bei der Verstorbenen handelt es sich demnach um eine etwa 60-jährige Frau, die gemeinsam mit ihrer Familie reiste. Das Team der British Airways reagierte ganz und gar nicht so, wie es sich die meisten wohl erwartet hätten. Einige der 331 Passagierinnen und Passagiere forderten laut dem Zeitungsbericht eine Umkehr des Flugzeugs. Doch die Piloten steuerten ihr Ziel weiter an.