Radfahrer nach Crash gegen Autotür schwer verletzt

Zu einem bösen Unfall kam es am Freitagnachmittag in Hall in Tirol! Ein 76-jähriger Radfahrer prallte gegen die geöffnete Tür eines abgestellten Pkw und verletzte sich dabei schwer. Der Mann wurde in die Universitätsklinik eingeliefert.
Zur folgenschweren Kollision kam es am Freitag in der Pfaffenhausstraße in Hall! Dort prallte ein 76-jähriger Radfahrer kurz vor 16 Uhr von hinten kommend gegen die geöffnete Tür eines abgestellten Pkw.
Der Mann kam zu Sturz und blieb verletzt am Boden liegen. Die 29-jährige Fahrzeuglenkerin, die zum Aussteigen die Tür geöffnet hatte, setzte umgehend die Rettungskette in Gang.
Mit Rettung in die Klinik
Der 76-Jährige trug nach Angaben der Polizei zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und blutete stark aus dem Ohr. „Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht und mit Verdacht auf eine Hirnblutung stationär aufgenommen“, heißt es.
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