Radfahrer nach Crash gegen Autotür schwer verletzt

Mit Rettung in die Klinik

Der 76-Jährige trug nach Angaben der Polizei zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und blutete stark aus dem Ohr. „Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht und mit Verdacht auf eine Hirnblutung stationär aufgenommen“, heißt es.