Schaffnerin bei Räumung in der Ukraine gestorben

Insgesamt ortete die ukrainische Luftwaffe in der Nacht auf Sonntag 139 Drohnen, von denen 127 abgefangen worden sein sollen. Ein Angriff wurde aus dem Umland der ukrainischen Hauptstadt Kiew gemeldet. In Kiew direkt sind am Samstagabend wieder die Strom- und Wasserversorgung ausgefallen. Grund dafür sei ein Zwischenfall im Stromnetz, teilten die Behörden mit. Einsatzkräfte arbeiteten daran, die Versorgung in den Gebieten östlich des Flusses Dnipro wiederherzustellen, teilte die Stadtverwaltung mit. Russische Angriffe auf ukrainische Energieanlagen führen in Kiew und anderen Großstädten immer wieder zu teils längeren Stromausfällen.