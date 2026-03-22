Nina Hagen: „Jesus war einer der Ur-Punks“

„Also Jesus war einer der Ur-Punks überhaupt. Er hat sich immer für die Gerechtigkeit ausgesprochen“, sagte die 71-Jährige. Es habe ihn nicht gekümmert, was Autoritäten sagten, stattdessen habe er sich für Nächstenliebe eingesetzt. Gott habe sie immer wieder „aus diesem Mist“ herausgeholt, sagte die Sängerin rückblickend. Damit bezog sie sich unter anderem auf ihren früheren Drogenkonsum und das jahrelange Rauchen von Zigaretten. Sie sei immer wieder „in die letzten Dreckpfützen gefallen“ und habe Sachen falsch gemacht, schilderte Nina Hagen weiter.