Anwendungen und Gefahren: „Dr. Cannabis“, das Buch

Viele faszinierende Inhaltsstoffe

Und sie beschreiben auch generell die Mysterien der Inhaltsstoffe derartiger „pflanzlicher Ärzte“, mit denen sich Dr. Likar schon in einem seiner in der Vergangenheit erschienenen Bücher über die wirksamen Arzneien aus Klosterapotheken beschäftigt hatte: „Ein einfaches Gänseblümchen etwa beherbergt 150 Substanzen. Das ist faszinierend. Und beim Hanf sind bisher etwa 120 Cannabinoide bekannt. Aber wir wissen trotz intensiver Forschung noch immer nicht, was in diesem Orchester an Wirkstoffen genau wie und wogegen funktioniert. Und da kommen wir dann an die Probleme der wissenschaftlichen Evidenz, die bis heute den Einsatz dieser wertvollen Arzneien bremsen.“