Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Über 60 Meter

Isabel Posch kratzte bei der WM am Semifinale

Vorarlberg
21.03.2026 19:23
(Bild: amriphoto.com)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Ganz starke Leistung der Fußacherin Isabel Posch bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Polen! Die Ländle-Athletin schrammte über die 60 Meter nur ganz knapp am Halbfinale vorbei, darf sich aber trotzdem über ein sehr gelungenes WM-Debüt freuen und blickt auf eine gelungene Hallensaison zurück.

0 Kommentare

Bei den 21. Leichtathletik Hallen-Weltmeisterschaften in Torun (Pol) sorgte Ländle-Athletin Isabel Posch beinahe für eine riesengroße Sensation. Die Fußacherin, die in den vergangenen Jahren als Mehrkämpferin aktiv war, sich erst im vergangenen Jahr auf den Sprint fokussierte und sich das Limit für die 60 Meter hart erarbeitet hatte, schrammte im letzten Vorlauf nur ganz knapp am Semifinale vorbei – zwei Hundertstel Sekunden fehlten der TS Lustenau-Athletin.

Papa Dietmar, Mama Teresa und Freund Joel drückten Isabel vor Ort die Daumen.
Papa Dietmar, Mama Teresa und Freund Joel drückten Isabel vor Ort die Daumen.(Bild: Privat)

Um Haaresbreite
Die 26-Jährige kam ausgezeichnet aus den Startblöcken, doch am Ende war das Glück nicht auf Isabels Seite – mit 7,27 Sekunden und Rang fünf in ihrem Heat fehlten ihr zwei Hundertstel Sekunden auf ihre persönliche Bestleistung, die exakt zum Aufstieg ins Halbfinale gereicht hätte. So darf sich Posch bei ihrer ersten WM mit einer sehr starken Zeit und Rang 28 trösten. „Den zwei Hundertstel weine ich nicht nach, ich hätte ja vor ein paar Wochen noch gar nicht geglaubt, jetzt hier bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Es war also eine mega Saison, ich bin mehr als zufrieden mit der Entwicklung“, freute sich Posch nach ihrem Debüt auf der ganz großen Bühne.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
21.03.2026 19:23
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 9°
Symbol bedeckt
Bludenz
2° / 13°
Symbol bedeckt
Dornbirn
4° / 12°
Symbol bedeckt
Feldkirch
1° / 12°
Symbol bedeckt

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
111.955 mal gelesen
Christopher Seiler legte eine Drogen-Beichte ab. Die Staatsanwaltschaft könnte den Tatbestand ...
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
105.402 mal gelesen
Symbolbild.
Ausland
Video zeigt brutalen Gondel-Absturz in der Schweiz
103.209 mal gelesen
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3177 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1833 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Außenpolitik
EU will Ukraine-Kredit trotz Blockade zahlen
808 mal kommentiert
Von links: EU-Ratspräsident Antonio Costa, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und ...
Mehr Vorarlberg
Über 60 Meter
Isabel Posch kratzte bei der WM am Semifinale
Kärntner verzweifeln
Kein Sieger beim Duell von WAC und SCR Altach!
Polizei sucht Zeugen
Pisten-Kollision: 37-Jähriger verletzt
Unfall in Eichenberg
Traktor rammt Brücke: Stahlträger herausgerissen
Auf Expansionskurs
Alpla: Erstes Werk auf den Philippinen eröffnet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf