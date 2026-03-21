Isabel Posch kratzte bei der WM am Semifinale

Um Haaresbreite

Die 26-Jährige kam ausgezeichnet aus den Startblöcken, doch am Ende war das Glück nicht auf Isabels Seite – mit 7,27 Sekunden und Rang fünf in ihrem Heat fehlten ihr zwei Hundertstel Sekunden auf ihre persönliche Bestleistung, die exakt zum Aufstieg ins Halbfinale gereicht hätte. So darf sich Posch bei ihrer ersten WM mit einer sehr starken Zeit und Rang 28 trösten. „Den zwei Hundertstel weine ich nicht nach, ich hätte ja vor ein paar Wochen noch gar nicht geglaubt, jetzt hier bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Es war also eine mega Saison, ich bin mehr als zufrieden mit der Entwicklung“, freute sich Posch nach ihrem Debüt auf der ganz großen Bühne.