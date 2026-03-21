Injektion in Gewahrsam verabreicht

Die ukrainischen Mitarbeiter, die zur staatlichen Oschadbank gehören, waren die meiste Zeit davon mit verbundenen Augen und in Handschellen in Gewahrsam, bevor sie an die ukrainische Grenze gebracht und mit einem Einreiseverbot für den Schengen-Raum belegt wurden. Der Guardian berichtete nun, dass einem der Ukrainer gegen seinen Willen eine Injektion mit unbekanntem Inhalt verabreicht worden sein solle. Das teilten Sicherheitskreise aus Kiew, als auch eine Quelle der ungarischen Polizei mit.