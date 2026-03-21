Gehirnblutung, Koma: Jetzt kehrte Marlena zurück

Unglaubliches Comeback nach einem schweren Schicksalsschlag: Vor sieben Monaten lag Marlena Martinelli nach einer Gehirnblutung im Koma. In Kroatien stand die Schlagersängerin jetzt wieder auf der Bühne und erlebte eine Achterbahn der Gefühle.
Es ist ein Moment, den viele kaum mehr für möglich gehalten hätten. Im vergangenen Sommer lag Schlagersängerin Marlena Martinelli nach einer schweren Gehirnblutung im Koma. Das Leben der Frohnatur hing an einem seidenen Faden, Ärzte kämpften drei Wochen lang um die Steirerin.
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