Ehepaar mit Pkw von Brücke in die Tiefe gestürzt

Riesiges Glück hatte am Freitagabend ein Ehepaar im Kleinwalsertal (Vorarlberg). Der Wagen eines 67-jährigen Lenkers und seiner 66-jährigen Gattin durchbrach ein Brückengeländer und landete im Bachbett der Breitach. Beide Insassen kamen mit leichten Blessuren davon.
Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Freitagabend gegen 18.22 Uhr. Der 67-Jährige fuhr gerade über die Gemstelbodenbrücke, als er plötzlich aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor – dieser kam von der Fahrbahn ab, durchbrach die Brückenabsicherung und stürzte in das darunterliegende Bachbett.
Ersthelfer schnell zur Stelle
Beim Aufprall lösten alle Airbags aus, der Pkw kam schwer beschädigt auf den Rädern zum Stillstand. Die beiden Insassen konnten sich mit der Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Feuerwehr barg Auto
Die Feuerwehr Mittelberg stand mit 15 Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz, um das Wrack zu bergen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gange, nach deren Abschluss wird ein Bericht an die zuständige Staatsanwaltschaft übermittelt.
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