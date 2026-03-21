Ehepaar mit Pkw von Brücke in die Tiefe gestürzt

Ersthelfer schnell zur Stelle

Beim Aufprall lösten alle Airbags aus, der Pkw kam schwer beschädigt auf den Rädern zum Stillstand. Die beiden Insassen konnten sich mit der Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.