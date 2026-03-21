Österreichs Radtalent hielt mit Star Pogacar mit

Ein Einzeltraining mit Rad-Star und Teamkollege Tadej Pogacar! Das wurde Heimo Fugger dank der slowenischen Autobahngesellschaft ermöglicht. „Für die Eröffnung der zweiten Röhre des Karawankentunnels wollten sie einen Clip drehen, der einen grenzüberschreitenden, symbolischen Wert hat“, erklärt Kärntens Radkoordinator Peter „Paco“ Wrolich. „Dafür haben sie Tadej für Slowenien und Heimo für Kärnten ausgewählt. Die beiden haben sich getroffen, dort gedreht und dann noch trainiert.“ Produziert wurde der Spot bereits vor knapp zwei Wochen.