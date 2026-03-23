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Montag auf 3sat:

Kärntner zeigen die Königlichen Gärten von Europa

Kärnten
23.03.2026 12:00
Gernot Stadler zeigt uns auch die Gärten von „Audlley End House“ in der Grafschaft Essex.
Gernot Stadler zeigt uns auch die Gärten von „Audlley End House“ in der Grafschaft Essex.(Bild: Gernot Stadler)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Am Montag haben die neuen Folgen der „Königlichen Gärten“ von Gernot Stadler auf 3sat ihre TV-Premiere. Ab 20.15 Uhr ist der „Königliche Botanische Garten von Madrid“ zu sehen.  Im Anschluss, um 21.05 Uhr, wird einer der bedeutendsten Landsitze Englands, die Gärten von „Audley End House“, besucht.

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Mit seinen Dokus über die „Habsburger in Europa“ oder „Auf den Schienen des Doppeladlers“ hat Gernot Stadler auf 3sat jeweils ein Millionenpublikum erreicht. Für den Sechsteiler über die Königliche Gärten“ hat der Klagenfurter mit Big Media einen weltweit agierenden Kooperationspartner. Am Montag zeigt uns Stadler zuerst den „Königlichen Botanischen Garten von Madrid“.

„Audley End House“ mit dem Parterre Garten.
„Audley End House“ mit dem Parterre Garten.(Bild: Gernot Stadler)
Zeitlose Schönheit in der Grafschaft Essex.
Zeitlose Schönheit in der Grafschaft Essex.(Bild: Gernot Stadler)
Die Gärten sind ein Denkmal vergangener Macht.
Die Gärten sind ein Denkmal vergangener Macht.(Bild: Gernot Stadler)

Botanischer Garten von Madrid
„Begründet wurde er unter dem spanischen König Karl, dem III., im Jahr 1755. Seit mehr als 250 Jahren ist er Hort der wissenschaftlichen Forschung“, sagt Stadler.  Seine Dokumentation begleitet Botaniker und Wissenschaftler bei Streifzügen durch den Garten, führt zum Herbarium und zur historischen Bibliothek.

Danach besucht Stadler die Grafschaft Essex, zeigt die Gärten von „Audley End House“. Jahrhunderte alte Gärten werden vorgestellt. „Mitten in der sanften Hügellandschaft von Essex entfaltet sich eine Gartenwelt von zeitloser Schönheit: die Gärten von Audley End House. Uralte Baumbestände und liebevoll gepflegte, streng geordnete Blumenbeete sowie der Fluss Cam in der Mitte verschmelzen zu einem harmonischen Ganzen“, sagt der Historiker.

Kärntner Filmer arbeiten zusammen
Die Kärntner Filmschaffenden haben in den Königlichen Gärten sogar zusammengearbeitet. Am 30. März ist auf 3sat ab 20.15 Uhr mit Schloss Hof in Niederösterreich das Portrait der Villacherin Jaqueline Rauter und des Klagenfurter Naturfilmers Mario Kreuzer zu sehen. Schloss Hof gilt als das bedeutendste der Marchfeldschlösser. Ab 1725 ließ Prinz Eugen von Savoyen dort ein barockes Refugium von europäischem Rang errichten ‒ ein Ort, an dem Architektur und Gartenkunst eine harmonische Verbindung eingehen.

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