Kärntner zeigen die Königlichen Gärten von Europa

Kärntner Filmer arbeiten zusammen

Die Kärntner Filmschaffenden haben in den Königlichen Gärten sogar zusammengearbeitet. Am 30. März ist auf 3sat ab 20.15 Uhr mit Schloss Hof in Niederösterreich das Portrait der Villacherin Jaqueline Rauter und des Klagenfurter Naturfilmers Mario Kreuzer zu sehen. Schloss Hof gilt als das bedeutendste der Marchfeldschlösser. Ab 1725 ließ Prinz Eugen von Savoyen dort ein barockes Refugium von europäischem Rang errichten ‒ ein Ort, an dem Architektur und Gartenkunst eine harmonische Verbindung eingehen.