Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufregung in Bad Ischl

Polizeieinsatz nach Eskalation unter Fußballfans

Fußball Unterhaus
10.05.2026 13:54
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Krall)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zu einer Auseinandersetzung unter Fußballfans ist es am Samstagabend in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) nach dem Ende des Spiels des SV Bad Ischl gegen den SK Vorwärts Steyr in der OÖ-Liga gekommen. Laut Polizei stürmten rund 15 teils maskierte Fans aus Steyr aufs Feld und versuchten, auf den Schiedsrichter und andere Fans loszugehen. Der Referee habe sich in Sicherheit bringen müssen. Ein Zehnjähriger geriet zwischen die Fans, wurde aber offenbar nicht verletzt.

0 Kommentare

Die Polizei wurde um 19.10 Uhr alarmiert. Bei der Fahrt zum Fußballplatz wurde die Streife aus Bad Ischl darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Situation eskalierte. Deshalb wurde Verstärkung angefordert. Als die ersten Polizisten eintrafen, ergriffen mehrere Fans die Flucht. Anschließend habe sich die Lage auf dem Sportplatz rasch beruhigt, berichtete die Exekutive.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Ein Großteil der Fans sei eingekesselt und es seien Identitätsfeststellung durchgeführt worden. Einige der Fußballanhänger aus Steyr hätten sich äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den einschreitenden Beamten verhalten, stand im Polizeibericht. Mehrere Personen werden nun bei der Behörde verwaltungsrechtlich angezeigt. Das Fußballmatch hat der SV Bad Ischl mit 3:2 gewonnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball Unterhaus
10.05.2026 13:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
243.172 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Wirtschaft
Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU
103.766 mal gelesen
Die Scheichs besitzen riesige Agrarflächen und kassieren dabei von der EU.
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
98.131 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
916 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
878 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
860 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Mehr Fußball Unterhaus
Aufregung in Bad Ischl
Polizeieinsatz nach Eskalation unter Fußballfans
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
„Einer der besten Spieler im letzten Jahrzehnt“
2:1-Sieg gegen Imst
Joker-Duo rettet Wacker im Gipfeltreffen
Krone Plus Logo
Noch keine Bleibe
Fußballverband zieht für Strabag aus Zentrale aus
Klub ließ Platz prüfen
Fußball-Unterhaus: U10-Coach übernimmt Liga-Team

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf