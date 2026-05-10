Polizeieinsatz nach Eskalation unter Fußballfans

Zu einer Auseinandersetzung unter Fußballfans ist es am Samstagabend in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) nach dem Ende des Spiels des SV Bad Ischl gegen den SK Vorwärts Steyr in der OÖ-Liga gekommen. Laut Polizei stürmten rund 15 teils maskierte Fans aus Steyr aufs Feld und versuchten, auf den Schiedsrichter und andere Fans loszugehen. Der Referee habe sich in Sicherheit bringen müssen. Ein Zehnjähriger geriet zwischen die Fans, wurde aber offenbar nicht verletzt.