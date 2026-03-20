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Umbau und Intendanz

Heute ist Entscheidungstag bei den Festspielen

Salzburg
20.03.2026 05:00
Die Hofstallgasse
Die Hofstallgasse(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Eskalation statt Deeskalation bestimmte den Verlauf der letzten Kuratoriumssitzung bei den Salzburger Festspielen Ende Februar. Eine Einigung mit Intendant Markus Hinterhäuser konnte damals nicht erzielt werden. 

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Das Angebot des Kuratoriums, noch ein Jahr im Amt zu bleiben, hatte der 67-Jährige nicht angenommen. Heute wird somit die Entscheidung mitgeteilt, wie sich das Ende von Markus Hinterhäuser bei den Festspielen genau gestaltet.

Auch die Personalie der Festspielpräsidentschaft steht zur Diskussion. Eine Ausschreibung soll in den kommenden Monaten erfolgen. Ob sich die amtierende Präsidentin Kristina Hammer erneut auf den Posten bewerben wird, ist derzeit noch offen.

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Feststehen sollte am Ende des Sitzungstages, wer die Ausschreibung für den Hohlraumbau für sich entscheiden konnte. Und auch, wie lange die Mega-Baumaßnahmen den Festspielbetrieb beeinträchtigen werden und wohin während der Bauzeit für wie lange ausgewichen werden soll.

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