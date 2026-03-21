Leihfirma pleite – und Ärger geht immer weiter

Geldstrafen sogar noch im Nachhinein kassiert

Den Fall so richtig ins Rollen gebracht hat ein ehemaliger Polizist aus Rust. Er hatte auf einer Tour mit einem Leihtransporter allein auf den ersten 450 Kilometern 13 Strafen in der Höhe von 740 Euro wegen „Raserei“ verhängt bekommen – jedoch nicht von der Polizei, sondern die Mietfirma hat während der Fahrt unbemerkt per Kreditkarte die Geldbußen eingehoben. Sogar als die Tour vorbei war, ging der Ärger mit 123 Transporter ungebremst weiter.