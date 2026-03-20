Senior lenkte: Wohnmobil kippte in Kreisverkehr um

Ein 89-Jähriger aus Vöcklabruck fuhr am Freitag um 10.10 Uhr mit einem Wohnmobil in Lambach auf der B1. In einem Kreisverkehr kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Erhöhung des dortigen Entwässerungsgrabens. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in der Front stark deformiert und der Pensionist im Bereich des Fahrersitzes eingeklemmt.



Ins Krankenhaus geflogen

Der Lenker musste daraufhin von den Freiwilligen Feuerwehren Lambach und Neukirchen bei Lambach befreit werden. Er wurde durch das Rote Kreuz und den Notarzt des Notarzthubschraubers „Martin 3“ versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum gebracht. Aufgrund des Benzinverlustes ins lockere Erdreich wurde die Bezirkshauptmannschaft Wels zugezogen, welche die Abtragung des kontaminierten Erdreichs anordnete.