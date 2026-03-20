Senior lenkte: Wohnmobil kippte in Kreisverkehr um

Ein 89-Jähriger aus Vöcklabruck fuhr am Freitag um 10.10 Uhr mit einem Wohnmobil in Lambach auf der B1. In einem Kreisverkehr kam er von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Erhöhung des dortigen Entwässerungsgrabens. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in der Front stark deformiert und der Pensionist im Bereich des Fahrersitzes eingeklemmt.
Ins Krankenhaus geflogen
Der Lenker musste daraufhin von den Freiwilligen Feuerwehren Lambach und Neukirchen bei Lambach befreit werden. Er wurde durch das Rote Kreuz und den Notarzt des Notarzthubschraubers „Martin 3“ versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum gebracht. Aufgrund des Benzinverlustes ins lockere Erdreich wurde die Bezirkshauptmannschaft Wels zugezogen, welche die Abtragung des kontaminierten Erdreichs anordnete.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.