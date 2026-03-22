Samtige Palmkatzln und Geduld: Buschen voll Segen

Termine zum gemeinsamen Binden

Am traditionellen Tag, am Schmerzensfreitag, der heuer auf den 27. März fällt, kommen Interessierte im kärnten museum in Klagenfurt zum Binden von Palmbuschen zusammen. Von 7 bis 9 Uhr – nach der Tradition sollten die Buschen sogar vor Sonnenaufgang gebunden werden – kann jeder mit handwerklicher Unterstützung aus Palmkätzchen Buchs und Wacholder (Material vorhanden) einen Buschen binden. Dazu gibt es von Roland Bäck (kärnten museum) und Wolfgang Unterlercher (Katholisches Familienwerk) Informationen über den Brauch. Nach getaner Arbeit werden Kaffee und Kuchen aufgetragen. Anmeldung (12 €): 050 536 30547 oder erlebnis@karnten.museum