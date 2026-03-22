Samtige Palmkatzln und Geduld: Buschen voll Segen

Am meisten Segenskraft soll der Palmbuschen erhalten, wenn man ihn an einem bestimmten Tag noch vor Sonnenaufgang bindet... und natürlich in die Kirche trägt. Zum Binden gibt es einige Workshops.
Mit Palmblättern jubelten die Menschen einst Jesus zu, als er auf einem Esel in Jerusalem einzog. Mangels Palmen binden wir Äste der Salweide, unsere Palmkätzchen, zu Buschen und lassen sie am Palmsonntag in der Kirche segnen.
Natürlich hat jede Region ihre eigene Art, Palmbuschen zu binden. Für einen Lavanttaler Palmbuschen sind aufwändig geflochtene Weidengriffe typisch. Im Gurktal halten Ringlein aus Weide die Palmkätzchen zusammen; sie sollen in ungerader Zahl vorhanden sein, also 3, 5 oder 7. In Oberkärnten werden „Palmbesen“ in die Kirchen getragen: auf Haselstangen befestigte Palmkätzchen.
Grob unterscheiden kann man die kurzen Buschen auf langen Haselstecken in Oberkärnten und die großen, bis zu fünf Meter langen Weidenrutenbündel in Unterkärnten. Mancherorts werden die Buschen mit einem Apfel, mit Brezen und bunten Krepppapierschleifen geschmückt.
Termine zum gemeinsamen Binden
Am traditionellen Tag, am Schmerzensfreitag, der heuer auf den 27. März fällt, kommen Interessierte im kärnten museum in Klagenfurt zum Binden von Palmbuschen zusammen. Von 7 bis 9 Uhr – nach der Tradition sollten die Buschen sogar vor Sonnenaufgang gebunden werden – kann jeder mit handwerklicher Unterstützung aus Palmkätzchen Buchs und Wacholder (Material vorhanden) einen Buschen binden. Dazu gibt es von Roland Bäck (kärnten museum) und Wolfgang Unterlercher (Katholisches Familienwerk) Informationen über den Brauch. Nach getaner Arbeit werden Kaffee und Kuchen aufgetragen. Anmeldung (12 €): 050 536 30547 oder erlebnis@karnten.museum
Tags darauf, am 28. März (10-12 Uhr), führt ein Workshop in die Kunst des Oberkärntner Palmbuschenbindes ein – im Freilichtmuseum in Maria Saal. Anmeldung (10 €) unter: 0664/ 6202417 oder freilichtmuseum@kaernten.museum
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