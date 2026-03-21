„Tatort“-Duo Neuhauser und Milberg in der Ehekrise

Nach über 20 Jahren beim Kieler „Tatort“ war es für Axel Milberg Zeit, etwas Neues zu machen: „So wunderbar viele Borowski-Folgen waren, als TV-Ermittler war ich doch eher wie ein Gastgeber für andere, die den Schrecken, die Sehnsucht oder Hoffnung zu spielen hatten. Nun erfüllt es mich, andere Welten zu erleben.“ Mit Adele Neuhauser den Film „Mit und ohne Simone“ zu drehen, der am Montag Premiere bei der Diagonale in Graz feiert und später im ORF zu sehen sein wird, war eine Freude für ihn: „Es hat uns, glaube ich, beiden Spaß gemacht, ein zänkisches Ehepaar zu spielen.“