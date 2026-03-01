Vorteilswelt
„Krone“-Protokoll

„Tatort“ Ludwigshafen: Wild in die Pedale treten

Unterhaltung
01.03.2026 05:00
Während sich Johanna Stern (Lisa Bitter) undercover bei Fahrradkurieren einschleust, muss sich ...
Während sich Johanna Stern (Lisa Bitter) undercover bei Fahrradkurieren einschleust, muss sich Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) intern zur Wehr setzen.(Bild: SWR/Benoît Linder)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Im Ludwigshafener „Tatort: Sashimi Spezial“ (20.15 Uhr, ORF 2) schleust sich Johanna Stern undercover bei Fahrradkurieren ein, um einen eventuellen Mord zu klären. Das ist aber längst nicht alles ...

0 Kommentare

Mit dem Ludwigshafener Team Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) war das in letzter Zeit so eine Sache. Qualitätsschwankungen mit einer klaren Formkurve nach unten führten Anfang November 2025 zur Episode „Mike & Nisha“, eine der gemeinhin verwirrendsten und schwer erträglichsten Folgen der jüngeren Vergangenheit. Umso besser, dass die anfängliche Sorge um den neuen, bereits 24. gemeinsamen Fall der beiden konträren Ermittlerinnen aus dem Tief herausfindet und nicht nur mit einer gegenwärtigen, sondern weithin auch nachvollziehbaren Thematik aufzuwarten weiß.

Als ein völlig aufgelöster Fahrradkurier bei der Polizeistation Selbstanzeige erstatten will, nimmt ihn Stern im ersten Moment nicht ernst. Wenige Minuten später wird er direkt neben dem Posten von einem Lieferwagen umgefahren und stirbt. Was nach einem Straßenunfall aussieht, könnte auch kaltblütiger Mord gewesen sein. Erste Ermittlungen führen zu einem anarchischen Fahrradkurier-Kollektiv namens „Velopunks“, bei denen sich Stern undercover einschleust und deren Vertrauen sie im Rekordtempo gewinnt.

Zwei Kommissarinnen und die Kuriere: Odenthal und Stern werden von den „Velopunks“ eingekreist.
Zwei Kommissarinnen und die Kuriere: Odenthal und Stern werden von den „Velopunks“ eingekreist.(Bild: SWR/Benoît Linder)

Die aus diversen Außenseitern und gesellschaftlich Geächteten bestehende Truppe transportiert und liefert alles Menschenmögliche, hat wasserdichte Dienstverträge und bezahlt fair. Während Stern sich mit den Gegebenheiten ihrer neuen Zunft vertraut macht, fragt sich Odenthal, wieso der zurückgekehrte Kripo-Chef Breising (Bernd Hölscher) die Sache so dringend unter den Tisch kehren will und welche Rolle der undurchsichtige Benjamin Menz (großartig strizzihaft: Robert Stadlober) spielt – indes tun sich auch bei den „Velopunks“ erste Risse auf.

„Sashimi Spezial“ kann nicht alle Klischees umschiffen, fesselt aber mit hohem Tempo und einem harten Einblick in die aktuell sehr wichtige und relevante Szene der Fahrradkuriere.

Unterhaltung
01.03.2026 05:00
