„Tatort“ Ludwigshafen: Wild in die Pedale treten

Als ein völlig aufgelöster Fahrradkurier bei der Polizeistation Selbstanzeige erstatten will, nimmt ihn Stern im ersten Moment nicht ernst. Wenige Minuten später wird er direkt neben dem Posten von einem Lieferwagen umgefahren und stirbt. Was nach einem Straßenunfall aussieht, könnte auch kaltblütiger Mord gewesen sein. Erste Ermittlungen führen zu einem anarchischen Fahrradkurier-Kollektiv namens „Velopunks“, bei denen sich Stern undercover einschleust und deren Vertrauen sie im Rekordtempo gewinnt.