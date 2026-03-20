Beifahrer starb nach Autounfall auf Kirchenstiege

Der Verkehrsunfall war am Nachmittag des 12. März passiert. Eine 58-jährige Pflegerin aus Vorderweißenbach fuhr gegen 13.30 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kurhausstraße Richtung Ringstraße, überquerte diese und fuhr auf einem gepflasterten Weg, der für den Fußgängerverkehr bestimmt ist, Richtung Kirchenplatz.



Mit Bergeschere befreit

Dort stieß sie gegen einen dreistufigen Treppenaufgang, gegen ein Stiegengeländer und einen Steintrog. Die Lenkerin und ihr 87-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Krankenhaus Freistadt eingeliefert. Zuvor mussten sie von der Feuerwehr mit einer Bergeschere aus dem Wrack gerettet werden.



Der 87-jährige Pensionist verstarb aufgrund der erlittenen Verletzungen am 20. März im Klinikum Freistadt. Die Lenkerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge angezeigt.