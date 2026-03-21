Ärger über Aktion scharf im Tourismus am Traunsee

Ob und wann die geplanten Hotels im Seeviertel und im Toscanapark in Gmunden errichtet werden, bleibt ungewiss. „Deshalb sind wir über jede Unterkunftsmöglichkeit froh. Dennoch muss alles seine Ordnung haben. Wir müssen der Meldepflicht nachkommen“, rechtfertigt ÖVP-Stadtchef Stefan Krapf die Aktion scharf gegen Privatzimmervermieter. Sie verfügen über rund ein Drittel der 1460 Betten in der Traunseestadt.

„Räumliches Naheverhältnis“

Insgesamt verschickte die Stadt rund 35 Schreiben an die Besitzer der Ferienwohnungen. Sie müssen melden, ob sie selber auch in dem Haus wohnen, in dem sie bis zu maximal zehn Betten vermieten. Ein „räumliches Nahverhältnis“ – so die Formulierung im Brief – müsse gegeben sein, sonst stelle es ein widmungswidriges Handeln dar, das untersagt werden kann.