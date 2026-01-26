Welche Schule? So wichtig ist die Leistungszahl

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Das gilt auch für viele Eltern und Schüler, die jetzt vor der Schulwahl stehen und nach den Semesterferien die jeweiligen Anmeldungen einreichen müssen. Egal, ob weiterführende Schulen nach der Mittelschule oder der für 7589 Tiroler Volksschul-Viertklässler nun bevorstehende Wechsel in die Mittelschule oder das Gymnasium.