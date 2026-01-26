Welche Schule? So wichtig ist die Leistungszahl

Teyana Taylor trägt in Paris Hauch von Nichts
Fashion-Queen
Für Tausende Tiroler Volksschulkinder muss schon bald die Anmeldung für den weiteren Bildungsweg erfolgen. Was es zu beachten gilt und welche Noten dafür entscheidend sind, weiß „Krone“-Schulratgeber Manfred Jordan.
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Das gilt auch für viele Eltern und Schüler, die jetzt vor der Schulwahl stehen und nach den Semesterferien die jeweiligen Anmeldungen einreichen müssen. Egal, ob weiterführende Schulen nach der Mittelschule oder der für 7589 Tiroler Volksschul-Viertklässler nun bevorstehende Wechsel in die Mittelschule oder das Gymnasium.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.