So viele Kinder ergatterten keinen Gymnasium-Platz

Auch in weiterführenden Schulen Abweisungen

Höhere Schulbildung ist gefragt. Das zeigt der Blick auf weiterführende Schulen. Dort wurden im ersten Durchlauf 431 Jugendliche nicht in ihrer Erstwunschschule aufgenommen. In einem zweiten Durchgang können noch 735 freie Plätze vergeben werden. Die Bildungsdirektion erwartet „bis auf einzelne Schulen“ daher keine Engpässe.