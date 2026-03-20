Kleine Tüftelmäuse werden zu großen Tüftelgenies

Zwei neu adaptierte Ausstellungen im Grazer Kindermuseum FRida & freD fördern ab 21. März den Erfindergeist der jungen Besucher. „Tüftelmäuse“ ist für Kinder von 3 bis 7 Jahren, die älteren können sich als „Tüftelgenies“ beweisen.
Schon vor zehn Jahren waren die beiden Ausstellungen „Tüftelmäuse“ (von 3 bis 7 Jahren) und „Tüftelgenies“ (ab 8 Jahren) im Grazer Kindermuseum FRida & freD ein Riesenerfolg. Dann gingen sie auf Tournee und begeisterten unzählige Kinder im In- und Ausland.
Die damaligen Besucher sind ihnen mittlerweile freilich entwachsen, und frisch adaptiert sollen die Mitmachausstellungen nun den Forscher- und Erfindergeist einer neuen Generation ansprechen und befeuern.
Spielwiese voller Inspiration
„Erfinden heißt, die Welt zu verändern“, konstatiert Museumsleiter Jörg Ehtreiber, „und alles beginnt mit der von Kindern gerne gestellten Frage ,Was wäre, wenn ...?‘“. Die Antwort darauf will das Kindermuseum liefern und gleichzeitig zur Spielwiese voller Inspirationen werden. Aber nicht nur der Wissensdurst der jungen Besucher soll gefördert werden, man will auch die Eltern und Großeltern dazu animieren, den Kindern zu Hause das Tüfteln zu ermöglichen.
Besonders die „Tüftelmäuse“ können vor Ort nicht nur lustige Dinge erfinden und konstruieren, sondern erfahren spielerisch auch einiges über physikalische Phänomene, den Umgang mit Werkzeugen und alte Erfindungen.
Den älteren „Tüftelgenies“ wird vermittelt, wie viel Ausdauer es oft braucht, wenn man eine Idee umsetzen will. Auch die Auswirkungen von Erfindungen sind Thema, und schließlich sollen Erfindungen auch noch Wertschätzung erfahren. Da wie dort darf der Spaß natürlich nicht fehlen.
Zudem wartet auch wieder das Forschungslabor, das dieses Mal in den Mathe-Dschungel führt und zeigt, dass Mathematik aus viel mehr als nur Rechnen besteht. Die ganz Kleinen wiederum haben ihre Freude an „Forscherixa und die wilde Hummel“.
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