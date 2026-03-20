Kleine Tüftelmäuse werden zu großen Tüftelgenies

Spielwiese voller Inspiration

„Erfinden heißt, die Welt zu verändern“, konstatiert Museumsleiter Jörg Ehtreiber, „und alles beginnt mit der von Kindern gerne gestellten Frage ,Was wäre, wenn ...?‘“. Die Antwort darauf will das Kindermuseum liefern und gleichzeitig zur Spielwiese voller Inspirationen werden. Aber nicht nur der Wissensdurst der jungen Besucher soll gefördert werden, man will auch die Eltern und Großeltern dazu animieren, den Kindern zu Hause das Tüfteln zu ermöglichen.