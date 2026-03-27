Kinder-Kreativ-Kurse im Kunstmuseum Waldviertel

In der Osterferienwoche warten im KUNSTMUSEUM Waldviertel in Schrems besondere Highlights für alle kreativen kleinen Hände. Unbedingt rechtzeitig anmelden!
Im Atelier des Kunstmuseums Waldviertel werden am Mittwoch, den 1. April, und Freitag, den 3. April besondere Workshops für Kinder angeboten:
Beim Keramikworkshop am Mittwoch, den 1. April, werden von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr bunte Ostereier und Osterhasen aus Ton gestaltet, bemalt und im Brennofen fertiggestellt. Anfänger gleichermaßen wie Geübte können bei diesem tollen Workshop mitmachen. Der Kurs richtet sich an alle Kinder ab 6 Jahren.
Ob als Dekoration für den Osterstrauch, das Osternest oder für den Wohnbereich – einfach der Kreativität freien Lauf lassen! Nach ca. zwei Wochen werden die kleinen Künstler angerufen, denn erst dann ist die Keramik fertig gebrannt und abholbereit.
Wer sich mit Schafwolle versuchen will, der nimmt am Kreativkurs zum „Ostereierfilzen“ teil.
Am Freitag, den 3. April, können Kinder ab 6 Jahren von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr bunte Ostereier aus Schafwolle filzen. Die gefilzten Unikate können auch gleich mitgenommen werden, damit sie zu Hause den Osterstrauch oder die Wohnung schmücken dürfen.
Für beide Kurse gibt es einen Workshopbeitrag, Geschwister erhalten jeweils eine Ermäßigung. Bitte um rechtzeitige Anmeldung telefonisch unter 02853 / 72888 oder per Mail unter info@daskunstmuseum.at
Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Eine tolle Gelegenheit, um die Kunstwerke im Museum zu bestaunen und sich inspirieren zu lassen!
Genaue Anschrift: Das KUNSTMUSEUM Waldviertel, Mühlgasse 7 a, 3943 Schrems, www.daskunstmuseum.at
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