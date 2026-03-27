Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TIPP DER WOCHE

Kinder-Kreativ-Kurse im Kunstmuseum Waldviertel

Niederösterreich
27.03.2026 15:30
Österliches Gestalten in Schrems
Österliches Gestalten in Schrems(Bild: Das Kunstmuseum Waldviertel)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

In der Osterferienwoche warten im KUNSTMUSEUM Waldviertel in Schrems besondere Highlights für alle kreativen kleinen Hände. Unbedingt rechtzeitig anmelden!

0 Kommentare

Im Atelier des Kunstmuseums Waldviertel werden am Mittwoch, den 1. April, und Freitag, den 3. April besondere Workshops für Kinder angeboten:

Beim Keramikworkshop am Mittwoch, den 1. April, werden von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr bunte Ostereier und Osterhasen aus Ton gestaltet, bemalt und im Brennofen fertiggestellt. Anfänger gleichermaßen wie Geübte können bei diesem tollen Workshop mitmachen. Der Kurs richtet sich an alle Kinder ab 6 Jahren.

Ob als Dekoration für den Osterstrauch, das Osternest oder für den Wohnbereich – einfach der Kreativität freien Lauf lassen! Nach ca. zwei Wochen werden die kleinen Künstler angerufen, denn erst dann ist die Keramik fertig gebrannt und abholbereit.

Jedes Stück ein Unikat und Kunstwerk
Jedes Stück ein Unikat und Kunstwerk(Bild: Das Kunstmuseum Waldviertel)

Wer sich mit Schafwolle versuchen will, der nimmt am Kreativkurs zum „Ostereierfilzen“ teil. 

Am Freitag, den 3. April, können Kinder ab 6 Jahren von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr bunte Ostereier aus Schafwolle filzen. Die gefilzten Unikate können auch gleich mitgenommen werden, damit sie zu Hause den Osterstrauch oder die Wohnung schmücken dürfen. 

Für beide Kurse gibt es einen Workshopbeitrag, Geschwister erhalten jeweils eine Ermäßigung. Bitte um rechtzeitige Anmeldung telefonisch unter 02853 / 72888 oder per Mail unter info@daskunstmuseum.at

Im Kursbeitrag ist der Eintritt in die Ausstellung inkludiert. Eine tolle Gelegenheit, um die Kunstwerke im Museum zu bestaunen und sich inspirieren zu lassen! 

Genaue Anschrift: Das KUNSTMUSEUM Waldviertel, Mühlgasse 7 a, 3943 Schrems, www.daskunstmuseum.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
27.03.2026 15:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Bundeskanzler Friedrich Merz steht nach seiner ersten Äußerung zum Thema Gewalt gegen Frauen – ...
Zum Fall Fernandes
Merz-Sager zu Gewalt entfacht Sturm der Entrüstung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
151.335 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
111.609 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
109.941 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1771 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Kolumnen
Im Iran wird die Zukunft der Koalition zerschossen
1477 mal kommentiert
Nur eine Partei profitiert vom Irankrieg – und es ist weder die SPÖ noch die ÖVP, noch sind es ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1452 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf