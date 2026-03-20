Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schrecklicher Unfall

Kollision mit Straßenbahn: Mann schwerst verletzt

Wien
20.03.2026 12:02
Der Passant erlitt schwerste Verletzungen, die Berufsrettung übernahm die Erstversorgung ...
Der Passant erlitt schwerste Verletzungen, die Berufsrettung übernahm die Erstversorgung (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schrecklicher Unfall am Donnerstagabend im Wiener Bezirk Brigittenau: Ein 65-Jähriger stieß bei der Haltestelle Höchstädtplatz gegen eine einfahrende Straßenbahn, kam zu Sturz und geriet teilweise unter das öffentliche Verkehrsmittel.

0 Kommentare

Der Unfall geschah kurz vor 19 Uhr, als die Straßenbahn von der Marchfeldstraße in Richtung Dresdner Straße unterwegs war. Der Passant befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Haltestelleninsel und nahe beim Randstein. Er war laut Bluttest stark alkoholisiert. Laut Polizeiangaben hatte der 65-Jährige 1,89 Promille.

Zusammenstoß beim Vorbeifahren
Als die Straßenbahn an ihm vorbeifuhr, kam es zum Zusammenprall zwischen dem Fußgänger und der Bim. Der Mann kam so unglücklich zu Sturz, dass er teilweise unter der Bahn zu liegen kam. Die 26-jährige Fahrerin der Straßenbahn leitete umgehend eine Notbremsung ein. 

Das Opfer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann wurde von der Berufsrettung versorgt und ins Spital eingeliefert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
20.03.2026 12:02
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 14°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
5° / 14°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
4° / 14°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
4° / 14°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
4° / 15°
Symbol wolkig

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
172.780 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
164.478 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
136.848 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1960 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1008 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
903 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Mehr Wien
Schanigarten abgebaut
Großeinsatz nach Gasleck in der Wiener Innenstadt
Legende kehrt zurück
„Da hast du jeden Fan mit Handschlag begrüßt“
Schrecklicher Unfall
Kollision mit Straßenbahn: Mann schwerst verletzt
„Glückskatze“ per Chip
„Feelinara“ nach Jahren wieder mit Familie vereint
Opfer im Spital
Kinder verprügeln 17-Jährigen mit Metallrohr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf