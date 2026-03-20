Kollision mit Straßenbahn: Mann schwerst verletzt

Zusammenstoß beim Vorbeifahren

Als die Straßenbahn an ihm vorbeifuhr, kam es zum Zusammenprall zwischen dem Fußgänger und der Bim. Der Mann kam so unglücklich zu Sturz, dass er teilweise unter der Bahn zu liegen kam. Die 26-jährige Fahrerin der Straßenbahn leitete umgehend eine Notbremsung ein.