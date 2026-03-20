Kollision mit Straßenbahn: Mann schwerst verletzt

Schrecklicher Unfall am Donnerstagabend im Wiener Bezirk Brigittenau: Ein 65-Jähriger stieß bei der Haltestelle Höchstädtplatz gegen eine einfahrende Straßenbahn, kam zu Sturz und geriet teilweise unter das öffentliche Verkehrsmittel.
Der Unfall geschah kurz vor 19 Uhr, als die Straßenbahn von der Marchfeldstraße in Richtung Dresdner Straße unterwegs war. Der Passant befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Haltestelleninsel und nahe beim Randstein. Er war laut Bluttest stark alkoholisiert. Laut Polizeiangaben hatte der 65-Jährige 1,89 Promille.
Zusammenstoß beim Vorbeifahren
Als die Straßenbahn an ihm vorbeifuhr, kam es zum Zusammenprall zwischen dem Fußgänger und der Bim. Der Mann kam so unglücklich zu Sturz, dass er teilweise unter der Bahn zu liegen kam. Die 26-jährige Fahrerin der Straßenbahn leitete umgehend eine Notbremsung ein.
Das Opfer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann wurde von der Berufsrettung versorgt und ins Spital eingeliefert.
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