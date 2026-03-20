Ex-Kicker sicher: „Piranha Laimer frisst Vinicius“

Beißt sich Vinicius an Konrad Laimer die Zähne aus? Das vermutet zumindest der ehemalige Fußball-Profi Maik Franz. Der ÖFB-Legionär könnte für die Bayern im Viertelfinal-Kracher der Champions League gegen Real Madrid zum entscheidenden Faktor werden.
„Dieser elegante, schnelle Vinicius – und dann kommt dieser Wadenbeißer, dieser Piranha, und frisst den auf“, freut sich Franz bei Sport1 im „Fantalk“ auf das Duell von Laimer mit dem brasilianischen Offensiv-Künstler. Der ehemalige Bundesliga-Kicker sieht darin ein mögliches Schlüsselduell im CL-Kracher.
„Freue mich richtig auf das Duell“
Dann redet sich Franz regelrecht in Rage: „Das wird so geil, bum bum bum! Der wird dem schön geben. Das wird geil. Der wird dem so auf den Sack gehen, immer in seinen Waden hängen. Der wird den die ganze Zeit auch körperlich provozieren – das ist ja eine 100-Prozent-Energie – und den richtig auffressen. Ich freue mich richtig auf dieses Duell.“
Tatsächlich wird es für die Bayern entscheidend sein, dass Laimer es schafft, Vinicius aus dem Spiel zu nehmen. So umstritten der Brasilianer auch ist, in den entscheidenden Matches ist er immer für einen Treffer gut.
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