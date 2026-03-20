Ex-Kicker sicher: „Piranha Laimer frisst Vinicius“

„Freue mich richtig auf das Duell“

Dann redet sich Franz regelrecht in Rage: „Das wird so geil, bum bum bum! Der wird dem schön geben. Das wird geil. Der wird dem so auf den Sack gehen, immer in seinen Waden hängen. Der wird den die ganze Zeit auch körperlich provozieren – das ist ja eine 100-Prozent-Energie – und den richtig auffressen. Ich freue mich richtig auf dieses Duell.“