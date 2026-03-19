Bayern-Youngster bricht Rekord von Paul Wanner

Neben dem Innenverteidiger durfte mit Deniz Ofli ein weiterer Teenager sein Debüt feiern. Der Linksverteidiger wurde in der 56. Minute für Aleksandar Pavlovic eingewechselt und leitete nur eine Minute später mit einem Ballgewinn den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 ein. Erzielt wurde das Tor von Lennart Karl – ebenfalls 18 Jahre jung. Scheint, als liege Bayerns Zukunft in guten Händen ...