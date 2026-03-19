Bayern-Youngster bricht Rekord von Paul Wanner

Mit 16 Jahren, einem Monat und 27 Tagen gab Filip Pavic beim 4:1 gegen Atalanta sein Debüt in der Champions League und ist damit der jüngste Spieler, der jemals für den FC Bayern in der Königsklasse auf dem Rasen stand. Bislang hatte Paul Wanner den Rekord gehalten.
Der ÖFB-Profi war 16 Jahre, neun Monate und 19 Tage alt, als er 2022 beim 4:2 gegen Viktoria Pilsen eingewechselt wurde. Als Pavic am Mittwochabend für Josip Stanisic auf den Rasen geschickt wurde, war er knapp acht Monate jünger.
Neben dem Innenverteidiger durfte mit Deniz Ofli ein weiterer Teenager sein Debüt feiern. Der Linksverteidiger wurde in der 56. Minute für Aleksandar Pavlovic eingewechselt und leitete nur eine Minute später mit einem Ballgewinn den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 ein. Erzielt wurde das Tor von Lennart Karl – ebenfalls 18 Jahre jung. Scheint, als liege Bayerns Zukunft in guten Händen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.