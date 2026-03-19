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Bayern-Youngster bricht Rekord von Paul Wanner

Champions League
19.03.2026 09:05
Filip Pavic gab am Mittwoch sein Champions-League-Debüt.
Filip Pavic gab am Mittwoch sein Champions-League-Debüt.(Bild: AFP/ALEXANDRA BEIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit 16 Jahren, einem Monat und 27 Tagen gab Filip Pavic beim 4:1 gegen Atalanta sein Debüt in der Champions League und ist damit der jüngste Spieler, der jemals für den FC Bayern in der Königsklasse auf dem Rasen stand. Bislang hatte Paul Wanner den Rekord gehalten.

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Der ÖFB-Profi war 16 Jahre, neun Monate und 19 Tage alt, als er 2022 beim 4:2 gegen Viktoria Pilsen eingewechselt wurde. Als Pavic am Mittwochabend für Josip Stanisic auf den Rasen geschickt wurde, war er knapp acht Monate jünger. 

Deniz Ofli leitete direkt einen Treffer ein.
Deniz Ofli leitete direkt einen Treffer ein.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Neben dem Innenverteidiger durfte mit Deniz Ofli ein weiterer Teenager sein Debüt feiern. Der Linksverteidiger wurde in der 56. Minute für Aleksandar Pavlovic eingewechselt und leitete nur eine Minute später mit einem Ballgewinn den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 ein. Erzielt wurde das Tor von Lennart Karl – ebenfalls 18 Jahre jung. Scheint, als liege Bayerns Zukunft in guten Händen ...

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