Trump wünscht sich eine eigene Ein-Dollar-Münze

Auf der Vorderseite der Münze sieht man Trumps Profil, zudem den Wahlspruch „Wir vertrauen auf Gott“ und „1776 bis 2026“ als Erinnerung an den 250. Jahrestag. Auf der Rückseite sieht man Trump mit einer geballten Faust und der US-Flagge flankiert vom Spruch „Kämpfe, kämpfe, kämpfe“ – wohl in Anlehnung an die ersten Worte des Republikaners nach dem Attentat auf ihn bei einer Wahlkampfveranstaltung im heurigen Juli im Bundesstaat Pennsylvania.