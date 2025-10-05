Trump wünscht sich eine eigene Ein-Dollar-Münze

Eine digitale Gedenkmünze hat er bereits. Nun will US-Präsident Donald Trump auch eine physische Ein-Dollar-Münze mit seinem Konterfei herausgeben lassen – auch wenn das gesetzlich eigentlich untersagt ist.
Eigentlich dürfen Münzen, die als Zahlungsmittel auch zugelassen sind, „kein Bild eines lebenden ehemaligen oder amtierenden Präsidenten oder eines verstorbenen ehemaligen Präsidenten innerhalb von zwei Jahren nach dem Todesdatum dieses Präsidenten“ als Prägung haben. Das Finanzministerium hat aber bereits erste Entwürfe veröffentlicht und ist offenbar bereit, anlässlich des 250. Jahrestages der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten hier eine Ausnahme zu machen.
„Keine Fake News hier“
Schatzmeister Brandon Beach stellte am Freitag auf der Kurznachrichtenplattform X klar: „Keine Fake News hier. Diese ersten Entwürfe zu Ehren des 250. Geburtstags Amerikas und von @POTUS sind echt.“
Auf der Vorderseite der Münze sieht man Trumps Profil, zudem den Wahlspruch „Wir vertrauen auf Gott“ und „1776 bis 2026“ als Erinnerung an den 250. Jahrestag. Auf der Rückseite sieht man Trump mit einer geballten Faust und der US-Flagge flankiert vom Spruch „Kämpfe, kämpfe, kämpfe“ – wohl in Anlehnung an die ersten Worte des Republikaners nach dem Attentat auf ihn bei einer Wahlkampfveranstaltung im heurigen Juli im Bundesstaat Pennsylvania.
Ausnahmeregelung für Jubiläumsjahr?
Das Finanzministerium beruft sich laut einem Bericht des TV-Senders NBC auf eine Ausnahmeregelung im Collectible Coin Redesign Act, die es durchaus erlaubt, „während des einjährigen Zeitraums ab dem 1. Januar 2026 Ein-Dollar-Münzen mit Motiven zu prägen, die symbolisch für das 250-jährige Bestehen der USA stehen“.
