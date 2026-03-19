4 Mädchen verprügeln Zwölfjährige und filmen Tat

Opfer musste sich hinknien

Laut „Bild“-Zeitung wurde das Opfer aber nicht nur geschlagen, sondern auch gedemütigt. Die Zwölfjährige habe sich hinknien müssen. Dann sollen die Peiniger der Zwölfjährigen insgesamt sechsmal nacheinander auf die Wange geschlagen haben. Das Opfer flehte die Mädchen immer wieder an, damit aufzuhören, aber ihre Gegnerinnen ließen nicht locker. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Gewaltdarstellung und Nötigung.