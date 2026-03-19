Polizei ermittelt
4 Mädchen verprügeln Zwölfjährige und filmen Tat
Vier Mädchen zwischen 14 und 15 Jahre haben in der deutschen Stadt Leipzig auf ein zwölfjähriges Mädchen eingeschlagen, die Tat dabei gefilmt und Videos in die sozialen Medien gestellt. Der Vater des Opfers zeigt sich fassungslos. die Polizei ermittelt.
Am 3. März sei die zwölfjährige Schülerin auf dem Schulweg von vier älteren Mädchen geschlagen worden, teilte die zuständige Polizei mit. Zudem sei die Tat gefilmt und das Video in den sozialen Medien verbreitet worden, teilten die Beamten weiters mit.
Opfer musste sich hinknien
Laut „Bild“-Zeitung wurde das Opfer aber nicht nur geschlagen, sondern auch gedemütigt. Die Zwölfjährige habe sich hinknien müssen. Dann sollen die Peiniger der Zwölfjährigen insgesamt sechsmal nacheinander auf die Wange geschlagen haben. Das Opfer flehte die Mädchen immer wieder an, damit aufzuhören, aber ihre Gegnerinnen ließen nicht locker. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Gewaltdarstellung und Nötigung.
Vater des Opfers sieht Überfall als „Racheakt“
Der Vater des Mädchens habe seine Tochter nach eigenen Angaben anschließend im Krankenhaus behandeln lassen. Festgestellt wurde unter anderem eine Prellung des Jochbeins. „Das ist eine furchtbare Erniedrigung, hier wurden Grenzen des Miteinanders weit überschritten“, sagte er der „Bild“.
Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine offiziellen Informationen. Der Vater fügte jedoch hinzu, dass eine der 14 bis 15 Jahre alten Täterinnen wohl immer wieder andere Kinder „abziehe“. Davor habe seine Tochter andere Kinder warnen wollen. Den Überfall sehe er als einen „Racheakt“. Außerdem sollen die Mädchen seiner Tochter gedroht haben, nicht die Polizei zu rufen.
Für unsere zwölfjährige Tochter stellt die Verbreitung einer solchen Gewalttat eine enorme psychische Belastung dar."
Vater des Opfers
Zudem sei seine Tochter auch schon vorher auf ihrem Schulweg von den Jugendlichen angegriffen worden. Die Bilder des Angriffs zirkulierten nach wie vor auf Instagram und TikTok, so der 44-Jährige. Dem „Bild“-Bericht zufolge will er nun ein Annäherungsverbot für die Angreiferinnen erwirken lassen.
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