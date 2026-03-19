Bedingte Haftstrafe für Betrug mit Reparaturbonus

Viel Geld geflossen

Insgesamt soll der Shopbetreiber 120.392 Euro an Fördergeldern beantragt haben, 98.000 Euro seien tatsächlich geflossen. Dann kam die Kommunalkredit Public Consulting GmbH, die die Anträge für die Europäische Union abgewickelt hatte, dem 35-Jährigen auf die Schliche und rund 22.000 Euro wurden nicht mehr ausbezahlt.