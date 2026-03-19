Initiative fordert Rücktritt der NÖ-Spitalsbosse

Initiative sei Angebot nicht nachgekommen

Verwundert reagiert die LGA, denn Vischer sei dem Angebot, Konzeptinhalte mit der ärztlichen Direktorin Julia Dlask auszutauschen, nicht nachgekommen. Man habe Ersatzstrukturen wie Akut-Geriatrie und Remobilisation in Waidhofen an der Thaya aufgebaut. Überrascht gibt sich auch Kasser: „Wir können gerne über das Konzept reden, wenn es fertig ist. Da sind wir auf einem guten Weg, aber das gibt es noch nicht.“